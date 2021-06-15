Стало известно, кто обслужит второй матч сборной Украины на Евро-2020

Поединок состоится 17 июня в Бухаресте.

УЕФА назначил бригаду арбитров на матч 2-го тура группы С Евро-2020 Украина - Северная Македония.

Главным рефери выступит 43-летний аргентинец Фернандо Рапаллини. Ему будут помогать соотечественники Хуан Белатти и Диего Бонфа. Четвертый арбитр - словенец Слава Винчич.

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Рефери системы VAR - Алехандро Эрнандес (Испания). Первые ассистенты арбитра VAR - Хосе Санчес (Испания) и Филиппо Мели (Италия). Третий ассистент арбитра VAR - Хуан Мартинес (Испания).

Матч Украина - Северная Македония состоится 17 июня на Национальном стадионе в Бухаресте. Начало встречи - в 16:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт будет рассказывать обо всех главных событиях вокруг поединка и проведет онлайн-трансляцию игры.

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Сборная Украины начала Чемпионат Европы поражением от команды Нидерландов (2:3) в Амстердаме. В другом матче 1-го тура группы C Австрия обыграла Северную Македонию (3:1).

(2:3) в Амстердаме. В другом матче 1-го тура группы C (3:1). Завершит групповой этап команда Андрея Шевченко в понедельник, 21 июня, поединком с австрийцами, который состоится в Бухаресте.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

Украинская сборная проиграла в первом матче Чемпионата Европы по футболу

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