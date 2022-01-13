Стало известно, кто от Украины откроет мужской спринт на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге

Всего "сине-желтые" будут представлены пятью спортсменами.
Определился состав украинской мужской команды на спринтерскую гонку шестого этапа Кубка мира-2021/22 в Рупольдинге.
Украина в этой гонке будет представлена пятью биатлонистами. Так, от "сине-желтых" первым на старт выйдет ее капитан – Дмитрий Пидручный. Он поедет под 11 номером.
Кроме того, примут участие в спринте также Антон Дудченко (29), Артем Прима (61), Богдан Цымбал (67) и Артем Тищенко (110).
С полным составом участников на спринт вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.
- Спринтерская гонка у мужчин начнется 13 января в 15:30 по киевскому времени.
Добавим, что в общем зачете Кубка мира лучшими среди украинцев являются Дмитрий Подручный и Антон Дудченко (32-е и 33-е места и 111 баллов). В рейтинге Кубка наций украинская мужская команда размещается на седьмой строчке (2687 очков). Место вне топ-10 лишает команду одного биатлониста в заявке на гонку – шесть вместо семи, а одновременно можно выпустить на старт четырех вместо пяти.
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