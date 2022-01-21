Стало известно, кто от Украины откроет женскую индивидуальную гонку Кубка мира по биатлону в Антхольце

Стало известно, кто от Украины откроет женскую индивидуальную гонку Кубка мира по биатлону в Антхольце

На старт от "сине-желтых" выйдут пятеро спортсменок.

Определилось, кто будет бежать из украинских биатлонисток в индивидуальной гонке седьмого этапа Кубка мира-2021/22, продолжающегося в итальянском Антгольце.

Так, на старт от "сине-желтых" выйдут пять спортсменок, а откроет гонку Ирина Петренко. Она выйдет на старт под 22 номером .

Также среди украинок будут стартовать: Анастасия Меркушина ( 52 ), Юлия Джима ( 55 ), Дарья Блашко ( 60 ) и Елена Белосюк ( 87 ), для которой эта гонка станет первой в 2022 году.

Начало индивидуальной гонки у девушек начнется 21 января в 15:15 по киевскому времени.

Сейчас в общем зачете Кубка мира лучшими среди украинок является Юлия Джима (30-е, 147);

(30-е, 147); В рейтинге Кубка наций украинская женская команда располагается на восьмой ступеньке (3 271). Отметим, место вне топ-10 лишает команду одного биатлониста в заявке на гонку – шесть вместо семи, а одновременно можно выпустить на старт четырех вместо пяти.

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