Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Стало известно, кто от Украины откроет женскую индивидуальную гонку Кубка мира по биатлону в Антхольце

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Стало известно, кто от Украины откроет женскую индивидуальную гонку Кубка мира по биатлону в Антхольце

biathlon.com.ua

На старт от "сине-желтых" выйдут пятеро спортсменок.

Определилось, кто будет бежать из украинских биатлонисток в индивидуальной гонке седьмого этапа Кубка мира-2021/22, продолжающегося в итальянском Антгольце.

Так, на старт от "сине-желтых" выйдут пять спортсменок, а откроет гонку Ирина Петренко. Она выйдет на старт под 22 номером.

Также среди украинок будут стартовать: Анастасия Меркушина (52), Юлия Джима (55), Дарья Блашко (60) и Елена Белосюк (87), для которой эта гонка станет первой в 2022 году.

Начало индивидуальной гонки у девушек начнется 21 января в 15:15 по киевскому времени.

  • Сейчас в общем зачете Кубка мира лучшими среди украинок является Юлия Джима (30-е, 147);
  • В рейтинге Кубка наций украинская женская команда располагается на восьмой ступеньке (3 271). Отметим, место вне топ-10 лишает команду одного биатлониста в заявке на гонку – шесть вместо семи, а одновременно можно выпустить на старт четырех вместо пяти.

Читайте также:

Антхольц-2022: расписание гонок седьмого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Украинцы провалили первую гонку предолимпийского этапа Кубка мира по биатлону

Сборная Украины объявила состав на Чемпионат Европы по биатлону

Следующая публикация