Стало известно, кто от Украины побежит женскую эстафету на Кубке мира по биатлону в Антхольце

Стало известно, кто от Украины побежит женскую эстафету на Кубке мира по биатлону в Антхольце

Гонка начнется 22 января в 16:00 по киевскому времени.

Сборная Украины определилась с составом на женскую эстафету, которая состоится на седьмом этапе Кубка мира по биатлону-2021/22 в итальянском Антхольце.

На четырех этапах поочередно нашу команду представят Валентина Семеренко, Дарья Блашко, Юлия Джима и Елена Билосюк.

Женская эстафета намечена на субботу, 21 января. Начало - в 16:00 по киевскому времени.

Ранее стал известен состав женской сборной Украины по биатлону на Олимпийские игры-2022 в Пекине. В список вошли пять спортсменок Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Валя Семеренко и Ирина Петренко.

В свою очередь, Анастасия Меркушина осталась вне заявки "сине-желтых" на Олимпиаду.

22 января на этапе в Антхольце также состоится мужской масс-старт, но там Украина представлена не будет.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 5-го по 19 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

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