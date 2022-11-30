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Стало известно, кто от Украины побежит женскую индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Стало известно, кто от Украины побежит женскую индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира

Фото: biathlon.com.ua

Тренерский штаб внес изменения в состав "сине-желтых" накануне гонки.

В среду, 30 ноября, в финском Контиолахте индивидуальной гонкой у женщин продолжится первый этап Кубка мира по биатлону.

Украину в ней представят три биатлонистки: Дарья Блашко, Анна Кривонос и Елена Белосюк.

Сначала гонку должна была пропустить Елена Белосюк, а в старте выйти Ирина Петренко и Юлия Джима, но перед стартом тренерам команды пришлось вносить коррективы. По неизвестным причинам Петренко и Джима не будут представлять Украину в этой гонке, а лидер сборной будет вынуждена принять в ней участие для обеспечения полноценного зачета в Кубок наций.

Откроет индивидуальную гонку Доротер Вирер из Италии. С полным стартовым листом гонки можно ознакомиться здесь.

Начало гонки – в 14:15 по киевскому времени.

Напомним, что 29 ноября биатлонный сезон-2022/23 стартовал с мужской индивидуальной гонки в Контиолахте. Лучший результат среди "сине-желтых" показал Антон Дудченко, с тремя штрафными минутами замкнувший топ-30.

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Дата публикации
Просмотры
536
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