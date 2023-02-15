Стало известно, кто побежит за Украину в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону

Сборная Украины определилась с составом на одиночную смешанную эстафету чемпионата мира по биатлону 2023 года, который проходит в немецком Оберхофе.

Как сообщает Суспильне Спорт, в сингл-миксте Украину представят Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина.

Для подготовки к одиночной смешанной эстафете Анастасию сняли с индивидуальной гонки.

Пидручный также не бежал "индивидуалку" после того, как дважды подряд финишировал в топ-10 на текущем планетарном первенстве (в спринте и персьюте).

Одиночная смешанная эстафета состоится в четверг, 16 февраля. Начало – в 16:10 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что два украинских биатлониста отобрались в масс-старт на чемпионате мира.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

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