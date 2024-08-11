Стало известно, кто понесет флаг Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2024

Стало известно, кто понесет флаг Украины на церемонии закрытия Олимпийских игр-2024 в Париже.

Как сообщил в своем Telegram-канале спортивный журналист и комментатор Виталий Волочай, почетную миссию доверили серебряным призерам Олимпиады-2024 Парвизу Насибову и Людмиле Лузан.

На соревнованиях во французской столице Насибов стал серебряным призером в греко-римской борьбе, а Лузан вместе с Анастасией Рыбачок завоевала серебряную медаль в гребле на каноэ.

Насибов является двукратным призером Олимпийских игр, в Токио-2020 он также выборол серебро.

Лузан является трехкратной олимпийской медалисткой, на ОИ-2020 она завоевала "серебро" в каноэ-двойке на дистанции 500 метров, а также "бронзу" в соревнованиях каноэ-одиночек на 200-метровке.

Именно Людмила несла флаг Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2020.

Церемония закрытия Олимпиады-2024 состоится в воскресенье, 11 августа. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпиады-2024 доступна на нашем сайте.

Украина завершила выступление на Олимпиаде-2024 с 12 наградами: тремя золотыми, пятью серебряными и четырьмя бронзовыми. На играх в Париже нашу страну представляли 140 атлетов, которые выступили в 23 видах спорта.

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