Стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады в Токио

Стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Олимпиады в Токио

Торжественная церемония состоится 23 июля.

Национальный олимпийский комитет сообщил, кто будет нести флаг Украины на торжественной церемонии открытия Олимпийских игр-2020 в Токио, которая состоится 23 июля.

Эту честь доверили самым опытным спортсменам нашей команды. Сине-желтый флаг понесут олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

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Отметим, впервые в истории проведения Игр страны-участницы имеют сразу два знаменосца - женщину и мужчину. Это связано с активной позицией МОК по отстаиванию принципов гендерного равенства.

Олимпийские игры в Токио станут первыми Играми с равным гендерным признаком, ведь почти 49% участников соревнований - женщины.

"Эти Игры уже пятые в моей карьере. Если откровенно, то я всегда мечтала выполнить эту почетную миссию. На открытии Олимпиады в Токио среди знаменосцев других стран будет много титулованных и опытных представителей пулевой и стендовой стрельбы. Мне приятно быть в их рядах", - цитирует Костевич сайт НОК Украины.

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"Для меня большая честь нести флаг Украины. Очень благодарен спортсменам-коллегам за доверие и уважение. Имею положительное отношение к тому, что будет два знаменосца. Это прекрасная инициатива и будет здорово, если это станет доброй традицией", - заявил Никишин.

Олимпийские игры-2020 стартуют в Японии 23 июля и продлятся до 8 августа.

и продлятся до 8 августа. На время игр в Токио ввели чрезвычайное положение - большинство соревнований пройдут без зрителей.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Международный олимпийский комитет изменил девиз Олимпийских игр.

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