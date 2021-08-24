Стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Паралимпиады в Токио

Стало известно, кто понесет флаг Украины на открытии Паралимпиады в Токио

Соревнования будут длиться 12 дней.

На церемонии открытия летних Паралимпийских игр в Токио флаг Украины понесут Виктор Смирнов и Елизавета Мерешко. Торжественное мероприятие состоится сегодня, 24 августа, и начнется в 14:00 по киевскому времени.

Смирнов - один из самых титулованных и опытных украинских паралимпийцев в Токио. На его счету 14 медалей на Паралимпиадах в плавании. Шесть из этих наград - золотые.

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Мерешко также выступает в плавании. В ее активе пять завоеванных наград на предыдущей Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, четыре из которых - золотые.

Паралимпийские игры-2020 в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины будут защищать 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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