Стало известно, кто понесет сине-желтое знамя на церемонии закрытия Олимпиады-2022

Знаменосцем станет Елена Белосюк.

НОК назвал имя флагоносца сборной Украины на закрытии Олимпиады-2022 в Пекине, сообщает пресс- служба организации.

На церемонии закрытия Игр флаг Украины будет нести опытная биатлонистка и олимпийская чемпионка-2014 Елена Белосюк.

"Это уже мои четвертые Игры, но я впервые попадаю на парад закрытия. Очень рада и горда, что имею честь нести флаг Украины. Горжусь этим и хочу поблагодарить всех болельщиков, всех украинцев, которые поддерживали нас до последнего. Спасибо", — высказалась Белосюк .

Из-за перенесенного COVID-19 наша опытная биатлонистка смогла выйти на старт только одной гонки – женской эстафеты и, несмотря на все последствия болезни и неоптимальное самочувствие, блестяще провела свой этап и как настоящий капитан и финишер – не подвела.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах .

. Церемония закрытия Олимпиады состоится завтра, 20 февраля, в 14:00 по киевскому времени.

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