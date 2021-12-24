Стало известно, кто представит Украину в Рождественской гонке-2021 по биатлону

Стало известно, кто представит Украину в Рождественской гонке-2021 по биатлону

"Сине-желтые" дважды побеждали в этих соревнованиях.

Определилось, кто будет представлять сборную Украины в Рождественской гонке-2021 по биатлону.

Так, по информации Chiemgau-arena, от "сине-желтых" на старт выйдут Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

Отметим, что гонка состоит из двух частей смешанной эстафеты – масс-старта и преследования. Победители определятся по результатам пасьюта. Рождественская гонка-2021 состоится во вторник, 28 декабря. Начало масс-старта – в 19:00 по киевскому времени, преследования – в 20:00.

В общей сложности, на старт выйдут 10 пар участников:

Ванесса Хинц / Бенедикт Долль (Германия);

Янина Хеттих / Эрик Лессер (Германия);

Лиза Тереза Гаузер / Феликс Ляйтнер (Австрия);

Доротея Вирер / Лукас Хофер (Италия);

Эмма Лундер / Скотт Гоу (Канада);

Юлия Джима / Дмитрий Пидручный (Украина) ;

Маркета Давидова / Михал Крчмаж (Чехия);

Мари Эдер / Терро Сеппяля (Финляндия);

Лена Хекки / Йоша Буркгальтер (Швейцария);

Евгения Буртасова / Матвей Елисеев (Россия).

Добавим, что Украина 13 раз участвовала в "Рождественской гонке" и дважды побеждала – в 2008 и 2014 годах. На пьедестал почета "сине-желтые" поднимались шесть раз. В частности, и в 2019 году, когда Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный завоевали серебряные награды.

В прошлом году Украину в Рождественской гонке представляли Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный. Наша команда финишировала девятой из десяти пар участников.

МЕДАЛИ УКРАИНЫ НА РОЖДЕСТВЕНСКИХ ГОНКАХ

2008 – Хвостенко / Дериземля ("золото")

2009 – Хвостенко / Дериземля ("серебро")

2011 – Валентина Семеренко / Семенов ("серебро")

2013 — Пидгрушная / Дериземля ("серебро")

2014 – Валентина Семеренко / Семенов ("золото")

2019 — Меркушина / Пидручный ("серебро")