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Стало известно, кто представит Украину в Рождественской гонке-2022 по биатлону

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
406
Время на прочтение
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Стало известно, кто представит Украину в Рождественской гонке-2022 по биатлону

Фото: biathlon.com.ua

Дудченко заменит капитана сборной Украины.

В среду, 28 декабря в Германии состоится традиционная Рождественская гонка по биатлону. Стало известно, кто будет представлять сборную Украины.

Как сообщает Biathlon auf Schalke, от "сине-желтых" на старт выйдут Юлия Джима и Антон Дудченко.

Следует отметить, что сначала вместе с Джимой должен был выступить Дмитрий Пидручный, однако он продолжает восстанавливаться после травмы. Дудченко в Гельзенкирхене выступит впервые.

Гонка состоит из двух частей смешанной эстафеты – масс-старта и преследования. Победители определятся по результатам пасьюта.

Добавим, что Украина 14 раз принимала участие в "Рождественской гонке" и дважды побеждала – в 2008 и 2014 годах. На пьедестал почета "сине-желтые" поднимались шесть раз. В том числе и в 2019 году, когда Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный завоевали серебряные награды.

В прошлом году   Джима в паре с Подручным заняла 2 место в масс-старте и 8 в преследовании.

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Дата публикации
Просмотры
406
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