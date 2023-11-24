Стало известно, кто представит Украину в стартовых гонках Кубка мира по биатлону

Сборная Украины определилась с составом на стартовые гонки Кубка мира по биатлону-2023/24, который начнется в субботу, 25 ноября, этапом в шведском Эстерсунде.

Как сообщает Суспильне Спорт, одиночную смешанную эстафету за нашу команду побегут Артем Тищенко и Анастасия Меркушина.

А в классическом миксте Украину представят Артем Прима, Антон Дудченко, Ирина Петренко и Кристина Дмитренко, для которой это будет дебют на уровне Кубка мира.

Начало одиночной смешанной эстафеты – в 13:30 по киевскому времени. Классическая смешанная эстафета стартует в 15:50 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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