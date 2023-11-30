Стало известно, кто представит Украину в женском спринте на Кубке мира по биатлону в Эстерсунде

От нашей страны на дистанцию выйдут пять спортсменок.

Сборная Украины определилась с составом на женский спринт, который в пятницу, 1 декабря, состоится на первом этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в шведском Эстерсунде.

Как сообщил в комментарии Суспильне Спорт тренер женской сборной Николай Зоц, нашу страну в спринтерской гонке будут представлять пять участниц: Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Дарья Блашко и Любовь Кипяченкова.

Из тех биатлонисток, которые сейчас находятся в лагере украинской сборной в Эстерсунде, в заявку не спринт не попала Ирина Петренко. Из-за кашля тренерский штаб решил не ставить ее на гонку, чтобы не рисковать здоровьем.

Женский спринт состоится в пятницу, 1 декабря, начало гонки – в 15:45 по киевскому времени.

В свою очередь, мужской спринт состоится в субботу, 2 декабря. В воскресенье, 3 декабря, программу соревнований закроют гонки преследования.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Читайте также:

Кубок мира по биатлону: результаты мужской эстафеты на этапе в Эстерсунде

Украина провалила первую женскую эстафету сезона Кубка мира по биатлону

Эстерсунд-2023: расписание гонок первого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть