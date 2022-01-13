Стало известно, кто представит Украину в женской эстафете на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге

Стало известно, кто представит Украину в женской эстафете на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге

Гонка запланирована на пятницу, 14 января.

Тренерский штаб женской сборной Украины определился с составом команды на эстафету, которая состоится 14 января в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону-2021/22 в немецком Рупольдинге.

На четырех этапах "сине-желтых" поочередно представят Ирина Петренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Анастасия Меркушина.

Женская эстафета в Рупольдинге начнется в 15.30 по киевскому времени. Мужская эстафета запланирована в то же время 15 января.

В воскресенье, 16 января, в Рупольдинге пройдут женская и мужская гонки преследования.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 5-го по 19 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, запланированном на 17-20 марта 2022 года.

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