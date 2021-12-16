Стало известно, кто представит женскую сборную Украины в первой гонке четвертого этапа Кубка мира по биатлону

Стало известно, кто представит женскую сборную Украины в первой гонке четвертого этапа Кубка мира по биатлону

На старт выйдут пятеро биатлонисток "сине-желтых".

Тренерский штаб женской сборной Украины объявил состав на первую гонку четвертого этапа Кубка мира по биатлону-2021/22, который продлится во французском Ансе.

Об этом сообщает Biathlon.com.ua.

Отметим, что дебютной гонкой этого этапа станет спринт. Так, на ее старт выйдут сразу пятеро представительниц "сине-желтых".

Открывать для нас спринт будет Дарья Блашко, заявленная под 31 номером . Далее будут бежать Елена Билосюк ( 40 ), Юлия Джима ( 56 ), Ирина Петренко ( 70 ) и Ольга Абрамова ( 98 ).

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Старт женского спринта состоится 16 декабря в 15:15 по киевскому времени;

Украинская мужская команда отправилась на этот этап резервным составом. Их спринт будет 17 декабря.

Добавим, что в общем зачете Кубка мира лучшими среди украинцев является Дмитрий Пидручный (20 место и 108 баллов) — у мужчин и Юлия Джима (20, 94) — у женщин. В рейтинге Кубка наций мужская команда располагается на седьмой строчке (1 877 очков), женская – на восьмой (1 759). Отметим, место вне топ-10 лишает команду одного биатлониста в заявке на гонку – шесть вместо семи, а одновременно можно выпустить на старт четырех вместо пяти.

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