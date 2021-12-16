Стало известно, кто представит женскую сборную Украины в первой гонке четвертого этапа Кубка мира по биатлону

На старт выйдут пятеро биатлонисток "сине-желтых".
Тренерский штаб женской сборной Украины объявил состав на первую гонку четвертого этапа Кубка мира по биатлону-2021/22, который продлится во французском Ансе.
Об этом сообщает Biathlon.com.ua.
Отметим, что дебютной гонкой этого этапа станет спринт. Так, на ее старт выйдут сразу пятеро представительниц "сине-желтых".
Открывать для нас спринт будет Дарья Блашко, заявленная под 31 номером. Далее будут бежать Елена Билосюк (40), Юлия Джима (56), Ирина Петренко (70) и Ольга Абрамова (98).
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- Старт женского спринта состоится 16 декабря в 15:15 по киевскому времени;
- Украинская мужская команда отправилась на этот этап резервным составом. Их спринт будет 17 декабря.
Добавим, что в общем зачете Кубка мира лучшими среди украинцев является Дмитрий Пидручный (20 место и 108 баллов) — у мужчин и Юлия Джима (20, 94) — у женщин. В рейтинге Кубка наций мужская команда располагается на седьмой строчке (1 877 очков), женская – на восьмой (1 759). Отметим, место вне топ-10 лишает команду одного биатлониста в заявке на гонку – шесть вместо семи, а одновременно можно выпустить на старт четырех вместо пяти.
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