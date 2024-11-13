Стало известно, кто рассудит матч Грузия – Украина в Лиге наций

УЕФА назначил арбитров на матч 5-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 между сборными Грузии и Украины.

Как отмечено на официальном сайте организации, встречу обслужит английская бригада судей во главе с Крисом Каваной.

На линиях ему помогут Ли Бэттс и Нил Дэвис. Обязанности четвертого рефери будет выполнять Сэм Баррот.

Поединок Грузия – Украина состоится в субботу, 16 ноября, в грузинском Батуми на стадионе "Батуми-Арена". Стартовый свисток прозучит в 19:00 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Грузия – Украина будет доступна на нашем сайте.

Украина в Лиге наций-2024/25: результаты и турнирное положение

Сборная Украины в Лиге наций-2024/25 уже провела четыре матча. Команда Сергея Реброва проиграла Албании (1:2), уступила Чехии (2:3), обыграла Грузию (1:0) и сыграла вничью против Чехии (1:1).

За два тура до финиша сборная Украины с 4 очками занимает последнее место в группе B1. Лидирует с 7 баллами Чехия. На второй и третьей позициях соответственно расположились Грузия и Албания, которые имеют в своем активе по 6 пунктов.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций / Фото: flashscore.ua

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Перед заключительными поединками группового этапа Лиги наций против Грузии (16 ноября) и Албании (19 ноября) сборная Украины сохраняет шансы на повышение в классе.

Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

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