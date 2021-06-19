Стало известно, кто рассудит судьбоносный матч сборной Украины на Евро-2020

21 июня "сине-желтые" проведут решающий бой за выход в плей-офф континентального первенства.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров на матч 3-го тура группового турнира Чемпионата Европы-2020 между сборными Украины и Австрии.

Главным рефери встречи выступит опытный турок Джюнейт Чакыр. На линиях ему будут помогать соотечественники Бахаттин Дуран и Тарик Онгун. Четвертый судья - немец Даниэль Зиберт.

Управлять системой VAR будет итальянец Массимилиано Иррати.

Поединок Украина - Австрия состоится в понедельник, 21 июня, на Национальном стадионе в Бухаресте. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Сборная Украины начала финальный турнир Евро-2020 поражением от Нидерландов (2:3), после чего обыграла Северную Македонию (2:1).

(2:3), после чего (2:1). Перед заключительным туром "сине-желтые" с 3 очками занимают второе место группы С. Даже ничья с Австрией гарантированно выведет подопечных Андрея Шевченко в плей-офф.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

Смотрите также: Турнирные расклады Евро-2020: что нужно сборной Украины для выхода в плей-офф

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку