Стало известно, кто рассудит судьбоносный матч сборной Украины на Евро-2020

21 июня "сине-желтые" проведут решающий бой за выход в плей-офф континентального первенства.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров на матч 3-го тура группового турнира Чемпионата Европы-2020 между сборными Украины и Австрии.
Главным рефери встречи выступит опытный турок Джюнейт Чакыр. На линиях ему будут помогать соотечественники Бахаттин Дуран и Тарик Онгун. Четвертый судья - немец Даниэль Зиберт.
Управлять системой VAR будет итальянец Массимилиано Иррати.
Поединок Украина - Австрия состоится в понедельник, 21 июня, на Национальном стадионе в Бухаресте. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
- Сборная Украины начала финальный турнир Евро-2020 поражением от Нидерландов (2:3), после чего обыграла Северную Македонию (2:1).
- Перед заключительным туром "сине-желтые" с 3 очками занимают второе место группы С. Даже ничья с Австрией гарантированно выведет подопечных Андрея Шевченко в плей-офф.
- В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.
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