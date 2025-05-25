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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
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Время на прочтение
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Стало известно, кто станет новым главным тренером "Шахтера"

В скором времени "горняков" возглавит турецкий специалист Арда Туран.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Арда Туран

Арда Туран / © facebook.com/eyupsporofficial

Новым главным тренером донецкого "Шахтера" станет экс-игрок "Барселоны" и мадридского "Атлетико" Арда Туран, который до последнего времени возглавлял турецкий "Эюпспор".

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшие дни 38-летний турецкий специалист подпишет контракт с "горняками".

Соглашение между сторонами будет рассчитано до июня 2027 года.

Туран известен по своим выступлениям за мадридский "Атлетико" и "Барселону", с которыми выиграл три титула чемпиона Испании и ряд других трофеев. На его счету также 100 матчей за сборную Турции, в которых он забил 17 голов.

В апреле 2023 года Туран начал тренерскую карьеру, возглавив турецкий "Эюпспор". Во главе этой команды Арда провел 84 матча: 45 побед, 14 ничьих и 25 поражений.

В этом сезоне "Эюпспор", который в январе 2025 года подписал легенду "Шахтера" Тараса Степаненко, под руководством Турана занял шестое место в турецкой Суперлиге.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" объявил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Марино Пушичем.

Донецкий клуб стал бронзовым призером УПЛ-2024/25. "Горняки" впервые за 29 лет финишировали ниже второго места в чемпионате Украины.

Несмотря на провальное выступление в чемпионате, "Шахтер" завоевал путевку в Лигу Европы благодаря победе в Кубке Украины, где в финале в серии пенальти одолел "Динамо".

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Дата публикации
Количество просмотров
277
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