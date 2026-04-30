Стало известно, кто станет соперником сборной Украины в июньском товарищеском матче

Сборная Украины по футболу / © УАФ

Сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч против команды Дании.

Об этом сообщает Датский футбольный союз (DBU).

Поединок состоится 7 июня в датском городе Оденсе.

Отмечается, что DBU также договорился с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) о финансовом вкладе в благотворительный проект для поддержки футбола и тех, кто страдает от войны в Украине.

Точная сумма взноса и получатель помощи будут согласованы между DBU и УАФ в течение следующего месяца.

"Украина была избрана соперником прежде всего по спортивным соображениям, но мы понимаем особый статус этого матча. Из-за российского вторжения повседневная жизнь многих детей в Украине полна опасности. Футбол может сыграть важную роль: дать передышку, объединить людей и принести позитив в эти трудные времена", — заявил исполнительный директор Датского футбольного союза Эрик Бреггер Расмуссен.

Пока неизвестно, кто будет главным тренером "сине-желтых" во время матча с Данией. 22 апреля Сергей Ребров покинул сборную Украины, нового наставника национальной команды УАФ должна объявить в ближайшее время.

Ранее издание TVP Sport сообщило, что сборная Украины 31 мая во Вроцлаве сыграет спарринг с Польшей. Официально проведение этого матча ни одна из сторон еще не подтвердила.

Напомним, Украина, Дания и Польша не вышли на чемпионат мира-2026. Украинцы в полуфинале плей-офф проиграли Швеции, датчане в финале плей-офф в серии пенальти уступили Чехии, поляки в финале плей-офф потерпели поражение от шведов.

