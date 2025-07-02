Стало известно, кто в Украине покажет реванш Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа

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Стало известно, кто в Украине будет транслировать бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа.

Права на показ вечера бокса в Лондоне, главным событием которого будет реванш Усик – Дюбуа, получил медиасервис MEGOGO.

Поединок состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте – пояса WBC, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Усик, а также титул по версии IBF, который сейчас держит Дюбуа.

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MEGOGO покажет в Украине бой Усик – Дюбуа и весь файткард вечера по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Владимир Кобельков прокомментирует главный поединок вечера с места событий на "Уэмбли". Трансляция уже традиционно будет доступна в разделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", которое появится на сервисе в день события.

Вечер бокса будет стартовать с прелимов ориентировочно в 19:00 по киевскому времени. Мейнкард начнется примерно в 20:30, его будет открывать бой украинских супертяжеловесов – Андрей Новицкий будет защищать титул чемпиона WBC International в поединке против Владислава Сиренко.

Следующим в ринг выйдет украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин, который проведет бой за титулы IBF и WBA Continental против британца Льюиса Эдмонсона.

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Главный бой между Усиком и Дюбуа начнется около 23:30 по киевскому времени.

Напомним, первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

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Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Также мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш.