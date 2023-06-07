Стало известно, кто вошел в тренерский штаб Реброва в сборной Украины

Контракты с главным тренером и его штабом подписаны до 30 июля 2026 года.
Новоиспеченный наставник сборной Украины Сергей Ребров сформировал тренерский штаб, который будет помогать ему работать с национальной командой.
Об этом сообщил Telegram-канал Украинской ассоциации футбола (УАФ).
В тренерский штаб Реброва в сборной Украины вошли:
– Висенте Гомес (отвечает за физическую и тактическую подготовку игроков сборной);
– Альберто Босх (будет отвечать за сбор информации относительно игроков сборной и ее соперников, анализ матчей сборной и матчей других команд);
– Унаи Мельгоса (будет отвечать за сбор информации о потенциальных игроках сборной, анализ матчей молодежной и юношеских сборных);
– Глеб Платов (тренер-аналитик);
– Рустам Худжамов (тренер вратарей).
На пресс-конференции по случаю назначения его на должность наставника "сине-желтых" Ребров рассказал, что до конца его тренерский штаб еще не сформирован.
Как сообщает УАФ, контракты с Ребровым и его штабом подписаны до 30 июля 2026 года.
Напомним, в конце мая Ребров объявил об уходе из "Аль-Айна". Он работал с эмиратским клубом с лета 2021 года. Ранее Сергей возглавлял киевское "Динамо", "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".
Национальная команда Украины начнет свой сбор 8 июня в Бремене, где 12 июня проведет спарринг с Германией.
После этого "сине-желтые" в рамках отбора на континентальное первенство сыграют с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня) в Скопье и словацкой Трнаве соответственно.
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