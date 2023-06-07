Стало известно, кто вошел в тренерский штаб Реброва в сборной Украины

Контракты с главным тренером и его штабом подписаны до 30 июля 2026 года.

Новоиспеченный наставник сборной Украины Сергей Ребров сформировал тренерский штаб, который будет помогать ему работать с национальной командой.

Об этом сообщил Telegram-канал Украинской ассоциации футбола (УАФ).

В тренерский штаб Реброва в сборной Украины вошли:

– Висенте Гомес (отвечает за физическую и тактическую подготовку игроков сборной);

– Альберто Босх (будет отвечать за сбор информации относительно игроков сборной и ее соперников, анализ матчей сборной и матчей других команд);

– Унаи Мельгоса (будет отвечать за сбор информации о потенциальных игроках сборной, анализ матчей молодежной и юношеских сборных);

– Глеб Платов (тренер-аналитик);

– Рустам Худжамов (тренер вратарей).

На пресс-конференции по случаю назначения его на должность наставника "сине-желтых" Ребров рассказал, что до конца его тренерский штаб еще не сформирован.

Как сообщает УАФ, контракты с Ребровым и его штабом подписаны до 30 июля 2026 года.

Напомним, в конце мая Ребров объявил об уходе из "Аль-Айна". Он работал с эмиратским клубом с лета 2021 года. Ранее Сергей возглавлял киевское "Динамо", "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".

Национальная команда Украины начнет свой сбор 8 июня в Бремене, где 12 июня проведет спарринг с Германией.

После этого "сине-желтые" в рамках отбора на континентальное первенство сыграют с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня) в Скопье и словацкой Трнаве соответственно.

Читайте также:

"Рад вернуться в Украину": Ребров прокомментировал назначение наставником национальной команды

Экс-тренер сборной Украины снова вызвал в национальную команду Армении игроков из чемпионата России

Сборная Украины определилась с местом проведения первого "домашнего" матча отбора на Евро-2024