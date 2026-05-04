Стало известно, кто возглавит сборную Украины по футболу — СМИ

Андреа Мальдера / instagram.com/malderaandrea

Реклама

Сборная Украины по футболу в скором времени получит нового главного тренера. После ухода Сергея Реброва "сине-желтых" возглавит итальянский специалист Андреа Мальдера.

Об этом сообщил авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, соглашение с 54-летним итальянцем находится на финальной стадии. Андреа выразил готовность возглавить сборную Украины.

Реклама

Мальдера станет первым иностранным главным тренером в истории сборной Украины.

Для него это будет возвращение в сборную Украины. С 2016 по 2021 год он работал с национальной командой как помощник Андрея Шевченко.

После ухода Шевченко из сборной Украины итальянец тоже покинул свой пост. После этого он был ассистентом экс-тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби в английском "Брайтоне" и французском "Марселе".

Так что предстоящая работа со сборной Украины станет для Мальдеры первой в карьере в роли главного тренера.

Реклама

Интересно, что в 2019 году Мальдера набил тату с гербом и флагом Украины.

Татуировка Андреа Мальдеры с гербом и флагом Украины / instagram.com/malderaandrea

Ранее стало известно, что сборная Украины сыграет товарищеский матч против Дании. Поединок состоится 7 июня в датском Оденсе.

Также СМИ сообщали, что сборная Украины 31 мая во Вроцлаве сыграет спарринг с Польшей. Официально проведение этого матча ни одна из сторон еще не подтвердила.

Новости партнеров