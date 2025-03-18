Стало известно, кто заменил Таловерова в составе сборной Украины на матчи Лиги наций против Бельгии

Тренерский штаб "сине-желтых" перевел Александра Сватка из резервного списка в основной.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сделал одно изменение в списке игроков, вызванных на матчи плей-офф против Бельгии за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

Как сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ) в официальном Telegram-канале, из резервного списка в основной был переведен защитник американского "Остина" Александр Сваток.

30-летний Сваток заменил в национальной команде защитника английского "Плимута" Максима Таловерова, который пропустит мартовский сбор из-за повреждения. Александр уже присоединился к лагерю "сине-желтых".

Матчи Украины против Бельгии запланированы на 20 и 23 марта. Первая встреча будет номинально домашней для "сине-желтых" и состоится в испанской Мурсии, ответный поединок будет принимать бельгийский Генк.

Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном дивизионе А Лиги наций. Сборная, которая проиграет, проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

Ранее стало известно, кто будет судить матч Украина – Бельгия за место в элите Лиги наций.

Читайте также:

Украина – Бельгия: где и когда смотреть матч за место в элитном дивизионе Лиги наций

Возвращение Куртуа: сборная Бельгии обнародовала состав на матчи против Украины в плей-офф Лиги наций

Украина – Бельгия: прогноз букмекеров на матч за место в элитном дивизионе Лиги наций