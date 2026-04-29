Стало известно, на сколько дисквалифицировали Мудрика за употребление допинга

Михаил Мудрик / © Associated Press

Реклама

Футбольная ассоциация Англия (FA) на четыре года дисквалифицировала украинского вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика за употребление допинга.

Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

Это максимальный срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Реклама

Именно с апелляцией по этому решению 25-летний украинский футболист обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS), подав документы 25 февраля 2026 года.

CAS подтвердил, что украинец будет оспаривать четырехлетний срок дисквалификации и добавил, что сейчас стороны обмениваются письменными заявлениями и дата слушания еще не назначена. В то же время "Челси" отказался от комментариев.

Напомним, в декабре 2024 стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" игрока обнаружили запрещенное вещество — мельдоний. Михаила временно отстранили от футбола — ему запрещено участвовать в матчах и тренировках.

В июне 2025 года по делу Мудрика открыли допинг-пробу "B". По информации авторитетного издания The Athletic, она также дала положительный результат.

Реклама

Ранее Мудрик в соцсетях подтвердил информацию о своем положительном тесте на допинг. Михаил заверил, что не употреблял никаких запрещенных веществ и пообещал рассказать больше, когда закончится расследование и ситуация прояснится.

"Челси" также выступил с официальным заявлением о проваленном Мудриком допинг-тесте. В нем отмечается, что Михаил утверждает, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных препаратов.

Ранее сообщалось, что Мудрик прошел проверку на полиграфе из-за проваленного допинг-теста.

Новости партнеров