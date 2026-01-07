- Дата публикации
Стало известно, насколько выбыл Довбик из-за травмы
Украинец получил повреждение в игре с "Лечче".
Стало известно, сколько времени украинский форвард "Ромы" Артем Довбик пропустит из-за травмы, которую получил в матче 19-го тура итальянской Серии А против "Лечче".
28-летний украинец выбыл как минимум на две недели из-за повреждения левого бедра, сообщает Sky Sport Italia.
Довбик в поединке с "Лечче" вышел на замену на 60-й минуте. На 71-й минуте Артем забил гол, а на 86-й минуте досрочно покинул поле из-за травмы.
Матч завершился победой "волков" со счетом 2:0.
В текущем розыгрыше Серии А украинский нападающий забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Всего в этом сезоне Добык провел 17 матчей за "Рому" во всех турнирах, отличившись тремя голами и двумя ассистами.
Сейчас "Рома" (36 очков) занимает пятое место в таблице Серии А. В следующем туре чемпионата Италии команда Довбика 10 января примет "Сассуоло".
