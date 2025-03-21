Стало известно, на сколько выбыл игрок сборной Украины, который травмировался в матче с Бельгией

Алексей Сыч не поможет "сине-желтым" в ответном поединке против бельгийцев.

Стали известны детали травмы правого защитника сборной Украины Алексея Сыча, которую он получил в первом матче против Бельгии в плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

Как сообщила пресс-служба львовских "Карпат", цвета которых на клубном уровне защищает 23-летний игрок, у него предварительно диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связи. Ориентировочный срок восстановления – около месяца.

В первом тайме Сыч со скамейки для запасных вышел на поле вместо травмированного Ефима Конопли. Однако во второй половине встречи Алексей также получил повреждение и был заменен.

Несмотря на кадровые потери, "сине-желтые" одержали волевую победу над бельгийцами со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что Ребров назвал переломный момент матча Украина – Бельгия.

На успех национальной команды уже отреагировал экс-тренер сборной Украины, а ныне президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко.

Ответный поединок между командами в воскресенье, 23 марта, будет принимать бельгийский город Генк. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном дивизионе А Лиги наций. Проигравшая сборная проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

Читайте также:

Зинченко прокомментировал победу сборной Украины над Бельгией в первом матче плей-офф Лиги наций

Автор одного из голов Украины в матче с Бельгией рассказал, кому посвятил дебютный мяч за сборную

Ребров прокомментировал феерическую победу Украины над Бельгией в первом матче плей-офф Лиги наций