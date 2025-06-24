Стало известно, почему Усик завершил сотрудничество со своим многолетним промоутером

Александр Красюк и Александр Усик / © facebook.com/K2Ukraine

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Сергей Лапин, директор команды чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал прекращение сотрудничества украинского боксера и его многолетнего промоутера Александра Красюка.

"Это естественный этап, через который проходили многие топовые боксеры - Мейвезер, Де Ла Хойя, Пакьяо, Альварес. Усик просто дошел до того момента, когда пора строить что-то свое.

У Александра сильная, профессиональная команда, которая давно взяла на себя ключевые направления – от обучения до развития бренда. Решение разорвать отношения с Красюком было продуманным, бесконфликтным и принятым с уважением к общему опыту и пониманием того, что в конце концов каждый идет своим путем" – сказал Лапин в комментарии talkSPORT.

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Усик и Красюк, который является генеральным директором промоутерской компании K2 Promotions Ukraine, начали сотрудничество в 2013 году, когда Александр перешел из любительского бокса на профессиональный ринг.

За период 12-летней работы с Красюком украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах – тяжелом и супертяжелом.

Свой следующий поединок Усик проведет 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне против обладателя титула IBF британца Даниэля Дюбуа. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

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