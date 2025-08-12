Стало известно, попал ли Забарный в заявку ПСЖ на матч за Суперкубок УЕФА

Илья Забарный / © ФК ПСЖ

Французский ПСЖ обнародовал заявку на матч за Суперкубок УЕФА-2025 против английского "Тоттенхэма".

В список игроков, которые могут принять участие в предстоящем поединке, не попал новичок парижан Илья Забарный.

О трансфере 22-летнего украинского защитника из английского "Борнмута" парижский клуб объявил 12 августа, но дебютировать за новую команду уже на следующий день Забарный не сможет.

Отметим, что в заявку на игру с "Тоттенхэмом" вошел российский голкипер Матвей Сафонов. Ранее СМИ писали, что ПСЖ избавится от футболиста из государства-агрессора после того, как подпишет Забарного.

Забарный подписал с парижанами 5-летний контракт и будет выступать за клуб под 6-м номером. Илья стал первым украинским футболистом в истории ПСЖ.

Ранее сообщалось, что трансфер Забарного в ПСЖ стал вторым самым дорогим в истории украинского футбола.

Матч ПСЖ – "Тоттенхэм" состоится в среду, 13 августа, на стадионе "Фриули" в итальянском городе Удине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча ПСЖ – "Тоттенхэм" .

Напомним, ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом году в финале парижский гранд раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный клубный евротурнир.

"Тоттенхэм" является действующим победителем Лиги Европы. В финале лондонский клуб одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0), выиграв первый еврокубковый трофей за 41 год.