Стало известно, попал ли Забарный в заявку ПСЖ на матч за Суперкубок УЕФА
Украинец не сможет дебютировать за парижан в поединке с "Тоттенхэмом".
Французский ПСЖ обнародовал заявку на матч за Суперкубок УЕФА-2025 против английского "Тоттенхэма".
В список игроков, которые могут принять участие в предстоящем поединке, не попал новичок парижан Илья Забарный.
О трансфере 22-летнего украинского защитника из английского "Борнмута" парижский клуб объявил 12 августа, но дебютировать за новую команду уже на следующий день Забарный не сможет.
Отметим, что в заявку на игру с "Тоттенхэмом" вошел российский голкипер Матвей Сафонов. Ранее СМИ писали, что ПСЖ избавится от футболиста из государства-агрессора после того, как подпишет Забарного.
Забарный подписал с парижанами 5-летний контракт и будет выступать за клуб под 6-м номером. Илья стал первым украинским футболистом в истории ПСЖ.
Ранее сообщалось, что трансфер Забарного в ПСЖ стал вторым самым дорогим в истории украинского футбола.
Матч ПСЖ – "Тоттенхэм" состоится в среду, 13 августа, на стадионе "Фриули" в итальянском городе Удине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча ПСЖ – "Тоттенхэм" .
Напомним, ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом году в финале парижский гранд раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный клубный евротурнир.
"Тоттенхэм" является действующим победителем Лиги Европы. В финале лондонский клуб одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0), выиграв первый еврокубковый трофей за 41 год.