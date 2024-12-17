Стало известно, после какого матча Мудрик сдал положительный тест на допинг – СМИ

Вероятно, это произошло после одного из поединков сборной Украины.

Полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг после матча за сборную Украины в ноябре.

Об этом сообщает авторитетное издание The Athletic, ссылаясь на многочисленные источники, которые желают остаться анонимными, поскольку не имеют права публично говорить по этому поводу.

Также источник подтверждает, что в организме 23-летнего футболиста был обнаружен запрещенный препарат мельдоний.

В ноябре украинская сборная сыграла вничью с Грузией (1:1) и победила Албанию (2:1) в Лиге наций. Мудрик принял участие в обоих матчах, а в поединке с грузинами отличился ассистом.

Отмечается, что за нарушение антидопинговых правил Футбольной ассоциации Англии (FA) украинцу может грозить четырехлетняя дисквалификация, хотя смягчающие факторы могут сократить этот срок до от двух лет до месяца.

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Напомним, в ночь на 17 декабря стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" футболиста обнаружили запрещенное вещество.

Ожидается, что в ближайшие дни откроют пробу "B". После этого станет понятно, грозит ли Мудрику дисквалификация и, если да, то насколько длительная.

В этом сезоне Мудрик провел 15 матчей за "Челси" во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Последний раз Мудрик попадал в заявку "Челси" 1 декабря на матч АПЛ против "Астон Виллы", который провел на скамейке для запасных. С тех пор Михаил уже четыре поединка подряд оставался вне заявки своей команды. Главный тренер лондонского клуба Энцо Мареска сообщал, что украинец болеет.

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