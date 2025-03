Стало известно, потеряет ли Усик пояс WBO, если откажется защищать его в бою с Паркером

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик может сохранить титул WBO без проведения поединка с временным чемпионом организации Джозефом Паркером.

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливери сообщил, что для этого украинский боксер должен направить официальное обращение с просьбой отсрочить обязательную защиту пояса.

"WBO обязала Усика провести обязательную защиту титула в супертяжелом весе против Паркера в соответствии с установленными требованиями. Впрочем, у нас есть возможность отложить этот поединок на более поздний срок. Для этого команде украинского чемпиона необходимо направить обращение по поводу отсрочки. В таком случае комитет WBO примет соответствующее решение", – сказал Оливери в комментарии Sky Sports.

Ранее Усик отреагировал на решение WBO назначить ему защиту титула против Паркера, заявив, что его целью является объединительный поединок с обладателем титула IBF британцем Даниэлем Дюбуа.

В то же время Паркер очень оригинально вызвал Усика на бой, на берегу океана сняв эпический видеоролик под песню Шанайи Твейн "You're Still The One".

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге.

В последнем бою Александр в ночь на 22 декабря 2024 года в реванше победил британца Тайсона Фьюри и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

