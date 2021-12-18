Стало известно, продолжит ли карьеру звездный датчанин, едва не умерший на поле во время матча Евро-2020.

Стало известно, продолжит ли карьеру звездный датчанин, едва не умерший на поле во время матча Евро-2020.

Агент Кристиана Эриксена настроен оптимистично.

В пятницу, 17 декабря, миланский " Интер ", являющийся действующим чемпионом Серии А, объявил о расторжении контракта со звездным датским футболистом Кристианом Эриксеном.

Менеджер хавбека Мартин Шутс прокомментировал ситуацию и поделился футбольными планами своего клиента.

"Крис в хорошем физическом состоянии, и он продолжит играть. Я очень оптимистично настроен. Футбол – его страсть. Два клуба уже звонили по телефону мне, чтобы узнать, как у него дела.

Это было давно, когда у него еще был контракт с Интером и тренировался сам. Относительно Интера все и так было понятно. Италия – единственная страна, не позволяющая играть или тренироваться с кардиостимулятором”, – цитирует агента AS.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Эриксену не разрешат играть в Серии А с кардиостимулятором. Именно поэтому футболист сумел договориться с датским клубом "Оденсе", за который он выступал в период с 2005 по 2008 годы, о том, чтобы начать тренировки в лагере клуба.

Свою карьеру датчанин может продолжить либо в амстердамском "Аяксе", либо в "Оденсе";

Эриксен выступал за "Интер" с января 2020 года. За миланский клуб он сыграл 60 матчей и забил восемь голов во всех турнирах, став чемпионом Италии сезона 2020/2021.

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