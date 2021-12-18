Стало известно, продолжит ли карьеру звездный датчанин, едва не умерший на поле во время матча Евро-2020.

Агент Кристиана Эриксена настроен оптимистично.
В пятницу, 17 декабря, миланский " Интер ", являющийся действующим чемпионом Серии А, объявил о расторжении контракта со звездным датским футболистом Кристианом Эриксеном.
Менеджер хавбека Мартин Шутс прокомментировал ситуацию и поделился футбольными планами своего клиента.
"Крис в хорошем физическом состоянии, и он продолжит играть. Я очень оптимистично настроен. Футбол – его страсть. Два клуба уже звонили по телефону мне, чтобы узнать, как у него дела.
Это было давно, когда у него еще был контракт с Интером и тренировался сам. Относительно Интера все и так было понятно. Италия – единственная страна, не позволяющая играть или тренироваться с кардиостимулятором”, – цитирует агента AS.
Ранее ТСН Проспорт писал, что Эриксену не разрешат играть в Серии А с кардиостимулятором. Именно поэтому футболист сумел договориться с датским клубом "Оденсе", за который он выступал в период с 2005 по 2008 годы, о том, чтобы начать тренировки в лагере клуба.
- Свою карьеру датчанин может продолжить либо в амстердамском "Аяксе", либо в "Оденсе";
- Эриксен выступал за "Интер" с января 2020 года. За миланский клуб он сыграл 60 матчей и забил восемь голов во всех турнирах, став чемпионом Италии сезона 2020/2021.
Кристиан Эриксен потерял сознание на поле: что известно
- 12 июня полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча Дания — Финляндия. Он упал на газон на 43-й минуте матча и не шевелился.
- На поле появились врачи, чтобы оказать игроку экстренную помощь. Они делали Эриксену дефибрилляцию сердца, пока партнеры закрывали пострадавшего от камер. Игрок был доставлен в больницу, где его состояние стабилизировалось.
- Несмотря на страшный инцидент, УЕФА принял решение доиграть встречу в тот же день. Поединок завершился сенсационно – команда Финляндии победила Данию в своем дебютном матче в истории чемпионатов Европы.
- Позже врач сборной Дании Мортен Боэсен рассказал о состоянии Эриксена, а в Сети появилось видео с футболистом из больницы.
- 15 июня Эриксен впервые вышел на связь. Он опубликовал в Instagram селфи из больничной палаты и сообщил, что с его здоровьем сейчас все хорошо.
- 17 июня Датский футбольный союз сообщил, что Эриксену установят кардиостимулятор для стабильного сердечного ритма. Он должен снизить риски для здоровья футболиста в будущем.