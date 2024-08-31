Стало известно расписание матчей "Динамо" в основном раунде Лиги Европы

"Бело-синие" будут стартовать игрой против "Лацио", а в заключительном туре сразятся с РФШ.
Киевское "Динамо" узнало календарь своих матчей в основном раунде Лиги Европы сезона-2024/25.
В стартовом туре команда Александра Шовковского проведет номинально домашний поединок против итальянского "Лацио". Завершать же основной этап Лиги Европы "бело-синим" придется номинально домашним матчем с латвийским РФШ.
Расписание матчей "Динамо" в основном раунде Лиги Европы-2024/25
25 сентября 2024. 22:00. "Динамо" (Украина) – "Лацио" (Италия)
3 октября 2024. 19:45. "Хоффенхайм" (Германия) – "Динамо" (Украина)
24 октября 2024. 19:45. "Рома" (Италия) – "Динамо" (Украина)
7 ноября 2024. 22:00. "Динамо" (Украина) – "Ференцварош" (Венгрия)
28 ноября 2024. 19:45. "Динамо" (Украина) – "Виктория" Пльзень (Чехия)
12 декабря 2024. 22:00. "Реал Сосьедад" (Испания) – "Динамо" (Украина)
21 января 2025. 17:30. "Галатасарай" (Турция) – "Динамо" (Украина)
30 января 2025. 22:00. "Динамо" (Украина) – РФШ (Латвия)
В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов будут выступать в единой лиге, где сыграют против восьми разных команд.
Восемь команд с наибольшим количеством очков попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
Начиная с 1/8 финала, плей-офф Лиги Европы будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний (дома и в гостях). Финал турнира будет состоять из одного поединка.
Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" получил расписание матчей в основном раунде Лиги чемпионов.
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