Стало известно расписание матчей "Динамо" в основном раунде Лиги Европы

"Бело-синие" будут стартовать игрой против "Лацио", а в заключительном туре сразятся с РФШ.

Киевское "Динамо" узнало календарь своих матчей в основном раунде Лиги Европы сезона-2024/25.

В стартовом туре команда Александра Шовковского проведет номинально домашний поединок против итальянского "Лацио". Завершать же основной этап Лиги Европы "бело-синим" придется номинально домашним матчем с латвийским РФШ.

Расписание матчей "Динамо" в основном раунде Лиги Европы-2024/25

25 сентября 2024. 22:00. "Динамо" (Украина) – "Лацио" (Италия)

3 октября 2024. 19:45. "Хоффенхайм" (Германия) – "Динамо" (Украина)

24 октября 2024. 19:45. "Рома" (Италия) – "Динамо" (Украина)

7 ноября 2024. 22:00. "Динамо" (Украина) – "Ференцварош" (Венгрия)

28 ноября 2024. 19:45. "Динамо" (Украина) – "Виктория" Пльзень (Чехия)

12 декабря 2024. 22:00. "Реал Сосьедад" (Испания) – "Динамо" (Украина)

21 января 2025. 17:30. "Галатасарай" (Турция) – "Динамо" (Украина)

30 января 2025. 22:00. "Динамо" (Украина) – РФШ (Латвия)

В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов будут выступать в единой лиге, где сыграют против восьми разных команд.

Восемь команд с наибольшим количеством очков попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Начиная с 1/8 финала, плей-офф Лиги Европы будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний (дома и в гостях). Финал турнира будет состоять из одного поединка.

Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" получил расписание матчей в основном раунде Лиги чемпионов.

Читайте также:

"РБ Лейпциг" суперкамбэком прервал 35-матчевую беспроигрышную серию "Байера" в Бундеслиге (видео)

"Манчестер Сити" благодаря второму подряд хет-трику Холанда обыграл "Вест Хэм" в АПЛ (видео)

Четвертая победа подряд: "Барселона" поиздевалась над соперником в чемпионате Испании (видео)