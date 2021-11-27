Стало известно расписание матчей плей-офф отбора на ЧМ-2022: когда сыграет сборная Украины

Стало известно расписание матчей плей-офф отбора на ЧМ-2022: когда сыграет сборная Украины

Команда Александра Петракова проведет полуфинал и потенциальный финал на выезде.

Утверждены даты и время начала стыковых матчей европейской квалификации на Чемпионат мира-2022. Волей жребия сборной Украины придется встретиться в полуфинале плей-офф с национальной командой Шотландии.

Если команда Александра Петракова сумеет пройти шотландцев, то в финальном раунде плей-офф ее ждет победитель пары Уэльс - Австрия.

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Против шотландцев "сине-желтые" сыграют на выезде. Поединок Шотландия - Украина состоится 24 марта, начало - в 21:45 по киевскому времени.

В финале плей-офф сборная Украины, если сможет туда пробиться, тоже будет гостем. Потенциальный поединок украинцев с победителем пары Уэльс - Австрия запланирован на 29 марта. Начало - в 21:45 по киевскому времени.

Расписание матчей сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Четверг, 24 марта, 21:45. Шотландия - Украина

Вторник, 29 марта, 21:45. Уэльс / Австрия - Шотландия / Украина

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