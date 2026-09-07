Стало известно расписание матчей сборной Украины на ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе

Сборная Украины по хоккею / © Федерация хоккея Украины

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Сборная Украины по хоккею, которая в этом году вышла в элитный дивизион, узнала расписание матчей на чемпионате мира-2027.

Календарь поединков обнародовала Международная федерация хоккея (IIHF).

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На ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе сборная Украины будет выступать в группе А, где сыграет семь матчей. Соперниками "сине-желтых" станут Швейцария, Финляндия, Швеция, Германия, Латвия, Австрия и Словения.

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Четыре лучшие команды выйдут в четвертьфинал. Сборная, которая финиширует последней, вылетит в Дивизион IА (второй по престижности — прим.).

Расписание матчей сборной Украины на ЧМ-2027 по хоккею

14 мая, 17:20 . Украина — Швеция

16 мая, 21:20 . Германия — Украина

18 мая, 17:20 . Украина — Австрия

19 мая, 21:20 . Словения — Украина

21 мая, 17:20 . Латвия — Украина

22 мая, 21:20 . Финляндия — Украина

24 мая, 21:20. Украина — Швейцария

ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе состоится с 14 по 30 мая следующего года в Германии.

Наша хоккейная сборная в десятый раз в истории и впервые с 2007 года выступит на чемпионате мира в элитном дивизионе. Лучшим результатом "сине-желтых" было девятое место на ЧМ-2002.

Напомним, ЧМ-2026 по хоккею в элитном дивизионе выиграла сборная Финляндии, которая в финале в овертайме одолела Швейцарию. В матче за "бронзу" Норвегия в овертайме победила Канаду.

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