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Стало известно расписание матчей сборной Украины на ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе
"Сине-желтые" впервые за 20 лет сыграют на чемпионате мира по хоккею в элитном дивизионе.
Сборная Украины по хоккею, которая в этом году вышла в элитный дивизион, узнала расписание матчей на чемпионате мира-2027.
Календарь поединков обнародовала Международная федерация хоккея (IIHF).
На ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе сборная Украины будет выступать в группе А, где сыграет семь матчей. Соперниками "сине-желтых" станут Швейцария, Финляндия, Швеция, Германия, Латвия, Австрия и Словения.
Четыре лучшие команды выйдут в четвертьфинал. Сборная, которая финиширует последней, вылетит в Дивизион IА (второй по престижности — прим.).
Расписание матчей сборной Украины на ЧМ-2027 по хоккею
14 мая, 17:20. Украина — Швеция
16 мая, 21:20. Германия — Украина
18 мая, 17:20. Украина — Австрия
19 мая, 21:20. Словения — Украина
21 мая, 17:20. Латвия — Украина
22 мая, 21:20. Финляндия — Украина
24 мая, 21:20. Украина — Швейцария
ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе состоится с 14 по 30 мая следующего года в Германии.
Наша хоккейная сборная в десятый раз в истории и впервые с 2007 года выступит на чемпионате мира в элитном дивизионе. Лучшим результатом "сине-желтых" было девятое место на ЧМ-2002.
Напомним, ЧМ-2026 по хоккею в элитном дивизионе выиграла сборная Финляндии, которая в финале в овертайме одолела Швейцарию. В матче за "бронзу" Норвегия в овертайме победила Канаду.