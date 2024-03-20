Стало известно расписание матчей сборной Украины по футболу на Олимпиаде-2024

Подопечные Руслана Ротаня сыграют против Аргентины, Марокко и одной из азиатских сборных.

Стал известен календарь матчей сборной Украины на групповом этапе мужского футбольного турнира Олимпады-2024 в Париже.

Согласно результатам жеребьевки, команда Руслана Ротаня попала в группу B, где сыграет против Аргентины, Марокко и третьей команды из Азиатской конфедерации.

Именно против представителя Азии наша футбольная сборная проведет первый в своей истории матч на Олимпийских играх. Этот поединок состоится 24 июля в Лионе. Имя соперника определится после завершения азиатского отборочного турнира на ОИ-2024, запланированного на апрель-май этого года.

27 июля в Сент-Этьене "сине-желтые" во втором туре сыграют с командой Марокко, а завершат групповой раунд украинцы 30 июля матчем с Аргентиной в Лионе.

Календарь матчей сборной Украины по футболу на Олимпиаде-2024

24 июля, 16:00. Украина – Азия №3

27 июля, 16:00. Украина – Марокко

30 июля, 18:00. Украина – Аргентина

В плей-офф олимпийского турнира выйдут две лучшие команды из каждой группы. В четвертьфинале украинцы могут встретиться с одной из сборных группы А: Франция, Новая Зеландия, США или победитель межконтинентального плей-офф (Гвинея против четвертой команды из Азиатской конфедерации).

Согласно регламенту, в футбольном турнире Олимпиады могут принять участие игроки, которые родились после 1 января 2001 года. Каждая команда может внести в заявку из 18 футболистов только трех исполнителей старше этого возраста.

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Мужской футбольный турнир Олимпийских игр 2024 года состоится с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.

Действующим победителем Олимпиады по футболу среди мужских сборных является Бразилия, которая в Токио-2020 в финале одолела Испанию (2:1). В этот раз бразильцы даже не прошли отбор, заняв в Южной Америке третье место.

Напомним, на молодежном Евро-2023 сборная Украины дошла до полуфинала, благодаря чему впервые в истории пробилась на Олимпийские игры.

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