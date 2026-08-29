- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 23
- Время на прочтение
- 1 мин
Стало известно расписание матчей "Шахтера" в основном раунде Лиги чемпионов
"Горняки" будут стартовать выездным матчем против ПСВ, а в заключительном поединке примут мадридский "Реал".
Стало известно расписание матчей донецкого "Шахтера" в основном раунде Лиги чемпионов сезона-2026/27.
"Горняки" начнут еврокубковый сезон 10 сентября выездным матчем против нидерландского ПСВ.
В заключительном поединке основного этапа подопечные Арды Турана 27 января примут мадридский "Реал".
Календарь матчей "Шахтера" в основном этапе Лиги чемпионов-2026/27
10 сентября 2026 года, 19:45 ПСВ (Эйндховен) — "Шахтер"
14 октября 2026 года, 22:00 "Шахтер" — АЕК (Афины)
21 октября 2026 года, 22:00 "Интер" (Милан) — "Шахтер"
3 ноября 2026 года, 19:45 "Шахтер" — "Спортинг" (Лиссабон)
25 ноября 2026 года, 22:00 "Шахтер" — "Фенербахче" (Стамбул)
9 декабря 2026 года, 19:45 "Слован" (Братислава) — "Шахтер"
20 января 2027 года, 22:00 "РБ Лейпциг" — "Шахтер"
27 января 2027 года, 22:00 "Шахтер" — "Реал" (Мадрид)
Отметим, что номинально домашние матчи Лиги чемпионов донецкий клуб будет проводить на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.
"Шахтер" остался единственным представителем Украины в нынешнем еврокубковом сезоне. Ранее борьбу на международной арене завершили киевское "Динамо", житомирское "Полесье" и черкасский ЛНЗ, которые не сумели преодолеть квалификацию.
Ранее сообщалось, что в "Шахтере" прокомментировали результаты жеребьевки основного раунда Лиги чемпионов.