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Дата публикации
Категория
Проспорт
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Стало известно расписание матчей "Шахтера" в основном раунде Лиги чемпионов

"Горняки" будут стартовать выездным матчем против ПСВ, а в заключительном поединке примут мадридский "Реал".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Шахтер"

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Стало известно расписание матчей донецкого "Шахтера" в основном раунде Лиги чемпионов сезона-2026/27.

"Горняки" начнут еврокубковый сезон 10 сентября выездным матчем против нидерландского ПСВ.

В заключительном поединке основного этапа подопечные Арды Турана 27 января примут мадридский "Реал".

Календарь матчей "Шахтера" в основном этапе Лиги чемпионов-2026/27

  • 10 сентября 2026 года, 19:45 ПСВ (Эйндховен) — "Шахтер"

  • 14 октября 2026 года, 22:00 "Шахтер" — АЕК (Афины)

  • 21 октября 2026 года, 22:00 "Интер" (Милан) — "Шахтер"

  • 3 ноября 2026 года, 19:45 "Шахтер" — "Спортинг" (Лиссабон)

  • 25 ноября 2026 года, 22:00 "Шахтер" — "Фенербахче" (Стамбул)

  • 9 декабря 2026 года, 19:45 "Слован" (Братислава) — "Шахтер"

  • 20 января 2027 года, 22:00 "РБ Лейпциг" — "Шахтер"

  • 27 января 2027 года, 22:00 "Шахтер" — "Реал" (Мадрид)

Отметим, что номинально домашние матчи Лиги чемпионов донецкий клуб будет проводить на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

"Шахтер" остался единственным представителем Украины в нынешнем еврокубковом сезоне. Ранее борьбу на международной арене завершили киевское "Динамо", житомирское "Полесье" и черкасский ЛНЗ, которые не сумели преодолеть квалификацию.

Ранее сообщалось, что в "Шахтере" прокомментировали результаты жеребьевки основного раунда Лиги чемпионов.

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