Стало известно расписание всех матчей "Шахтера" в основном раунде Лиги чемпионов

В первом поединке "горняки" сыграют против "Болоньи", в последнем – с дортмундской "Боруссией".

УЕФА обнародовал календарь матчей основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

В тим числе расписание своих поединков в основном раунде самого престижного евротурнира получил единственный представитель Украины – донецкий "Шахтер".

Стартуют подопечные Марино Пушича в Италии матчем с "Болоньей", а на финише в Германии сразятся с дортмундской "Боруссией".

Расписание матчей "Шахтера" в основном раунде Лиги чемпионов-2024/25

1. "Болонья" – "Шахтер" (18.09.2024, 19:45)

2. "Шахтер" – "Аталанта" (02.10.2024, 19:45)

3. "Арсенал" – "Шахтер" (22.10.2024, 22:00)

4. "Шахтер" – "Янг Бойз" (06.11.2024, 19:45)

5. ПСВ – "Шахтер" (27.11.2024, 22:00)

6. "Шахтер" – "Бавария" (10.12.2024, 22:00)

7. "Шахтер" – "Брест" (22.01.2025, 19:45)

8. "Боруссия" Дортмунд – "Шахтер" (29.01.2025, 22:00)

В обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов будут выступать в единой лиге, где сыграют против восьми разных команд.

Восемь команд с наибольшим количеством очков попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Начиная с 1/8 финала, плей-офф Лиги чемпионов будет проходить по той же схеме, что и раньше – в формате двухматчевых противостояний (дома и в гостях). Финал турнира будет состоять из одного поединка.

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