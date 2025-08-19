Стало известно, разрешили ли Усику отсрочить переговоры по бою с Паркером

Александр Усик / © Associated Press

Всемирная боксерская организация (WBO) предоставила отсрочку абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику касательно проведения переговоров об организации поединка против обладателя временного пояса WBO Джозефа Паркера.

Об этом сообщает издание Sky Sport .

WBO удовлетворила просьбу украинского боксера, ссылавшегося на травму спины. Еще одной причиной называли последние изнурительные бои Усика, которые дали о себе знать.

Директор команды украинского чемпиона Сергей Лапин уже прокомментировал отсрочку переговоров по бою с Паркером.

"На протяжении всей своей профессиональной карьеры и Александр Усик, и вся наша команда доказали, что мы уважаем как всех потенциальных соперников, так и правила индустрии профессионального бокса.

За последние неполные полтора года Усик совершил историческое достижение, дважды завоевав титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Это требовало огромных физических и моральных усилий, большого самопожертвования.

Чемпион заслужил возможность восстановить организм от последствий тяжелого режима тренировок и травм, часто невидимых снаружи. В конце концов просто отдохнуть и провести время с семьей. А главное: он заслужил право сам выбирать свое будущее, а также время принятия решения. Так что, ребята, don't push the horses", – заявил Лапин в комментарии Ready to Fight.

Напомним, 24 июля Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Усика провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера.

Если Усик откажется биться с Паркером, то пояс WBO станет вакантным и Александр потеряет звание абсолютного чемпиона мира.

Боксерам дали 30 дней, чтобы договориться о проведении поединка, но украинец попросил отложить переговоры о бое с новозеландцем из-за травмы.