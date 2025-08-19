- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 191
- Время на прочтение
- 2 мин
Стало известно, разрешили ли Усику отсрочить переговоры по бою с Паркером
В конце июля WBO санкционировала бой между украинцем и новозеландцем.
Всемирная боксерская организация (WBO) предоставила отсрочку абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику касательно проведения переговоров об организации поединка против обладателя временного пояса WBO Джозефа Паркера.
Об этом сообщает издание Sky Sport .
WBO удовлетворила просьбу украинского боксера, ссылавшегося на травму спины. Еще одной причиной называли последние изнурительные бои Усика, которые дали о себе знать.
Директор команды украинского чемпиона Сергей Лапин уже прокомментировал отсрочку переговоров по бою с Паркером.
"На протяжении всей своей профессиональной карьеры и Александр Усик, и вся наша команда доказали, что мы уважаем как всех потенциальных соперников, так и правила индустрии профессионального бокса.
За последние неполные полтора года Усик совершил историческое достижение, дважды завоевав титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Это требовало огромных физических и моральных усилий, большого самопожертвования.
Чемпион заслужил возможность восстановить организм от последствий тяжелого режима тренировок и травм, часто невидимых снаружи. В конце концов просто отдохнуть и провести время с семьей. А главное: он заслужил право сам выбирать свое будущее, а также время принятия решения. Так что, ребята, don't push the horses", – заявил Лапин в комментарии Ready to Fight.
Напомним, 24 июля Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Усика провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера.
Если Усик откажется биться с Паркером, то пояс WBO станет вакантным и Александр потеряет звание абсолютного чемпиона мира.
Боксерам дали 30 дней, чтобы договориться о проведении поединка, но украинец попросил отложить переговоры о бое с новозеландцем из-за травмы.