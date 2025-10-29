Стало известно решение касательно апелляции "Реала" на красную карточку Лунина в Эль Классико

Андрей Лунин / © Associated Press

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Испании отклонил апелляцию мадридского "Реала" на удаление украинского вратаря Андрея Лунина в матче 10-го тура Ла Лиги сезона-2025/26 против "Барселоны".

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Таким образом, Андрей дисквалифицирован на один матч. Он пропустит следующий поединок "сливочных" в чемпионате Испании против "Валенсии", который состоится 1 ноября.

"Выход из своей технической зоны, чтобы агрессивно противостоять скамейке запасных соперника, после чего его пришлось сдерживать одноклубникам", – так описал поведение Лунина в рапорте главный арбитр Сесар Сото Градо.

Андрей провел весь матч на скамейке для запасных, но в компенсированное ко второму тайму время принял участие в стычке с игроками "Барселоны" в технической зоне. Украинец потолкался с футболистами каталонского клуба, а также кричал в их адрес: "Сядьте". В итоге главный арбитр встречи показал Лунину за его поведение красную карточку.

"Сливочные" попытались обжаловать удаление Лунина, поскольку считают, что он защищал вингера команды Винисиуса Жуниора от агрессии со стороны скамейки запасных "сине-гранатовых".

Напомним, "Реал" на своем поле обыграл "Барселону" со счетом 2:1. За "сливочных" забивали Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем. Каталонцы ответили только голом Фермина Лопеса.

После этой победы "Реал" (27 очков) укрепил свое лидерство в Ла Лиге. "Барселона" (22 балла) осталась на втором месте.