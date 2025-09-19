Стало известно, с каким клубом Рудько собирался подписать контракт после побега из Украины – СМИ

Артур Рудько / © ФК Динамо Киев

Реклама

Бывший вратарь киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и ряда других футбольных клубов Артур Рудько, которого задержали при попытке незаконного пересечения границы, планировал подписать контракт с азербайджанской "Габалой".

Об этом сообщает "Динамомания".

По информации источника, теперь уже это предложение неактуально.

Реклама

Ранее Рудько признался, что не может найти клуб для продолжения карьеры в Украине.

Кроме того, ведущий "Института Футбольной Репутации" Константин Андриюк поделился деталями задержания Рудько.

"В августе 2025-го Артур Рудько оказался в розыске ТЦК. 22 августа его задерживает ТЦК и доставляет в ТЦК, оформляют штраф в размере 17 тысяч гривен.

Далее он проходит ВЛК, и 31 августа Артура Рудько мобилизуют. Как он договорился неизвестно, но его отпустили – возможно, собрать вещи.

Реклама

3 сентября Артур Рудько уже был с группой задержан на границе с Приднестровьем. В тот момент, когда Рудько был задержан, он уже был мобилизован. Он должен был проходить службу в воинской части", – рассказал Андриюк.

По информации Sport Arena, после задержания Рудько был направлен на прохождение базовой военной подготовки в одном из учебных центров Вооруженных сил Украины.

Рудько является воспитанником "Динамо", в составе которого выиграл УПЛ (2015/16), два Кубка (2013/14, 2014/15) и три Суперкубка Украины (2016, 2018, 2019). Также он стал чемпионом страны и обладателем национального Кубка с "Шахтером" в сезоне-2023/24.

Также Артур играл за "Говерлу", "Металлист", кипрский "Пафос" и польский "Лех". В активе голкипера есть выступления за юношеские и молодежные сборные Украины всех возрастов.

Реклама

Последним клубом Рудько был одесский "Черноморец", который он покинул по окончании прошлого сезона.