Стало известно, с кем сыграет "Днепр-1" в квалификации Лиги Европы в случае вылета из Лиги чемпионов

Если днепряне не пройдут "Панатинаикос", то встретятся с чешской "Славией".

В понедельник, 24 июля, состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы сезона-2023/24. Своего потенциального соперника на этой стадии соревнований также узнал "Днепр-1".

Если команда Александра Кучера во втором раунде отбора Лиги чемпионов не сможет пройти греческий "Панатинаикос", то попадет в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы, где соперником днепрян станет чешская "Славия".

Отметим, что возможный оппонент днепровского клуба определился еще до жеребьевки, поскольку эта пара не могла выпасть другому греческому клубу – "Олимпиакосу".

Соответственно, "Олимпиакос" сыграет с тем, кто уступит в паре "Серветт" (Швейцария) / "Генк" (Бельгия).

Матчи 3-го отборочного раунда Лиги Европы пройдут 10 и 17 августа. Победители выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, а проигравшие попадут в плей-офф квалификации Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" получил потенциального соперника в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

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