Стало известно, с кем сыграет "Днепр-1" в отборе Лиги конференций, если вылетит из Лиги Европы

Днепровский клуб узнал соперника на случай неудачи в противостоянии со "Славией".

"Днепр-1" во время жеребьевки получил потенциального соперника в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2023/24.

Если команда Александра Кучера в третьем отборочном раунде Лиги Европы проиграет пражской "Славии", то в плей-офф квалификации Лиги конференций сразится с победителем пары "Лех" (Польша) – "Спартак" Трнава (Словакия).

Первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги конференций состоятся 24 августа, а ответные поединки – 31 августа.

"Днепр-1" – серебряный призер прошлого сезона УПЛ. Днепряне начали еврокубковую кампанию со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч вылетели от греческого "Панатинаикоса".

Теперь днепровский коллектив в 3-м раунде отбора Лиги Европы сыграет против пражской "Славии". В случае успеха в двухматчевой дуэли с чехами подопечных Кучера в плей-офф квалификации ЛЕ ждет противостояние с еще одним украинским клубом – луганской "Зарей".

Напомним, своего соперника в плей-офф квалификации Лиги конференций также получило киевское "Динамо".

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