Стало известно, сколько будет зарабатывать Шевченко в итальянском клубе: СМИ озвучили "чистую" зарплату

Стало известно, сколько будет зарабатывать Шевченко в итальянском клубе: СМИ озвучили "чистую" зарплату

Контракт наставника рассчитан до конца июня 2024 года.

СМИ озвучили зарплату, которую будет получать украинский тренер Андрей Шевченко в итальянском клубе " Дженоа ".

Об этом сообщает Calcio Finanza.

Отмечается, в новом клубе Шевченко будет получать в год 2 миллиона евро за сезон "чистыми" (2,62 миллиона брутто благодаря налоговым льготам). Что касается контракта, то он с "Грифонами" рассчитан до 30 июня 2024 года. Интересно, что сразу шестеро футболистов "Дженоа" получают больше своего нового наставника.

6 ноября "Дженоа" уволил с должности главного тренера Давиде Баллардини. Руководство клуба было недовольно результатами на старте сезона — команда набрала всего 9 очков в 12 стартовых турах Серии А и идет на 15 месте только в одном зачетном пункте от зоны вылета.

7 ноября итальянский клуб объявил о назначении Шевченко новым главным тренером. Перед Шевченко поставили цель сохранить "Дженоа" в Серии А. Долгосрочной задачей является вывести клуб в еврокубки.

Добавим, что "Дженоа" – старейший футбольный клуб страны и девятикратный чемпион Италии. Последнее "скудетто" команда завоевала еще в 1924 году.

Шевченко покинул сборную Украины 1 августа по истечении срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года.

1 августа по истечении срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года. Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

Читайте также:

Хочет вернуть "грифонам" былое величие: первые слова Шевченко после назначения в итальянский клуб

Самый старый, титулованный клуб Италии, который сейчас отстает: что известно о новой команде Шевченко

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку