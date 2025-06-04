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Стало известно, сколько денег Свитолина и другие украинки заработали на Roland Garros-2025
Наибольшую сумму среди украинок получит Элина Свитолина, которая дошла до четвертьфинала.
Стали известны призовые украинских теннисисток, выступавших в одиночном разряде Roland Garros-2025.
Информацию о распределении призовых денег опубликовал CBS Sports.
Наибольшую сумму среди украинок получит Элина Свитолина (№14 WTA) – 440 тысяч евро, которая дошла до четвертьфинала турнира.
Даяна Ястремская (№48 WTA) за выход в третий круг в одиночном разряде заработала 168 тысяч евро. Также он получит 8750 евро за выступление в первом круге парного разряда.
Юлия Стародубцева (№81 WTA) за выход в третий круг в одиночном разряде получит 168 тысяч евро, а также 13750 евро за то, что добралась до второго круга в паре.
Ангелина Калинина (№113 WTA) за выход во второй раунд в одиночном разряде получит 117 тысяч евро, а также 8750 евро за игру в первом круге парного разряда.
Марта Костюк (№26 WTA) и Анастасия Соболева (№230 WTA), которые выбыли в первом круге одиночного разряда, заработали по 78 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Свитолина после вылета из Roland Garros-2025 назвала главную цель в своей карьере.