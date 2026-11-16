Стало известно, сколько денег заработали Свитолина и Костюк на Итоговом турнире WTA

Элина Свитолина / © Associated Press

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Определились суммы призовых, которые заработали украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк за выступление на Итоговом турнире WTA-2026.

Общий призовой фонд турнира в американском Индиан-Уэллсе составил 10 миллионов долларов. Из них 8 миллионов долларов будут распределены между участницами одиночного разряда, а еще 2 миллиона долларов — парного разряда.

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32-летняя Свитолина, дойдя до финала турнира, где проиграла бесфлажной россиянке Мирри Андреевой, суммарно заработала 1,5 миллиона долларов призовых.

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За участие в соревнованиях Элина получила гарантированные 220 тысяч долларов, а на групповом этапе заработала по 230 тысяч долларов за каждую из двух побед. Успех в полуфинале принес украинке еще 820 тысяч долларов.

24-летняя Костюк, проиграв все три матча группового этапа и не сумев выйти в полуфинал, за участие в турнире заработала 220 тысяч долларов призовых.

19-летняя Андреева, которая выиграла все пять матчей в Индиан-Уэллсе и стала чемпионкой Итогового турнира, получила максимально возможный гонорар в размере 3,37 миллиона долларов.

Кроме денег, за победу на Итоговом турнире Андреева также получила в подарок спортивный автомобиль Mercedes-AMG SL 55.

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Отметим, что все суммы указаны без учета налогов на призовые.

Напомним, Свитолина стартовала на Итоговом турнире с поражения от Андреевой, затем одержала волевую победу над чешкой Каролиной Муховой, а в решающем, третьем матче группового этапа одолела бесфлажную белоруску Арину Соболенко. В полуфинале Элина разгромила чешку Линду Носкову, а в финале во второй раз проиграла Андреевой.

Для Свитолиной это было четвертое участие в Итоговом турнире WTA и третий выход в финал. В 2018 году она стала чемпионкой соревнований, а в следующем сезоне уступила в решающем матче. Костюк в этом году дебютировала на Итоговом турнире WTA.

Украина впервые в истории была представлена на Итоговом турнире сразу двумя теннисистками.

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