Стало известно, сколько Костюк, Свитолина и другие украинки заработали на Roland Garros-2026

Марта Костюк / © Associated Press

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Стало известно, сколько украинские теннисистки заработали за свои выступления на Roland Garros-2026. Больше всех среди украинок получила Марта Костюк, которая за выход в полуфинал имеет 750 000 евро призовых.

Элина Свитолина, которая в четвертьфинале выбыла именно от Костюк, заработала 470 000 евро.

Александра Олейникова дошла до третьего круга и вместе с парными матчами заработала 196 500 евро. Юлия Стародубцева завершила турнир с суммой 201 500 евро, учитывая выступления в паре.

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Дарья Снигур, дойдя до второго круга, получила 130 000 евро призовых.

Ангелина Калинина и Даяна Ястремская выбыли в первом раунде одиночного разряда, но вместе в паре дошли до третьего круга — каждая из них заработала по 109 500 евро.

Еще трое представителей Украины не смогли преодолеть квалификацию: Катарина Завацкая получила 48 000 евро, Виталий Сачко — 33 000 евро, Вероника Подрез — 24 000 евро. Все суммы указаны для вычета налогов.

Ранее сообщалось, что Костюк установил историческое достижение на Roland Garros. Марта стала первой в истории Украины полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде. Ранее это удавалось только Андрею Медведеву среди мужчин — в 1993 и 1999 годах.

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