Стало известно, сколько матчей пропустит Забарный из-за дисквалификации за красную карточку в АПЛ

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный получил трехматчевую дисквалификацию за прямую красную карточку в матче 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Вулверхэмптона".

Как сообщает Bournemouth Daily Echo, Футбольная ассоциация Англии (FA) отклонила апелляцию "вишен" касательно удаления 22-летнего украинца.

Таким образом, Забарный пропустит ближайшие три матча "Борнмута": поединки АПЛ против "Брайтона" и "Тоттенхэма" в АПЛ, а также игру 1/8 финала Кубка Англии против "Вулверхэмптона".

Напомним, на 31-й минуте встречи против "волков" Илья пошел в грубый подкат на половине поля соперника, за что получил прямую красную карточку. В итоге "Борнмут" проиграл "Вулверхэмптону" со счетом 0:1.

Для Забарного это первое удаление в 75 матчах за английский клуб, за который он выступает с января 2023 года, когда перешел из киевского "Динамо".

В этом сезоне защитник сборной Украины провел 26 матчей за "Борнмут" в АПЛ, результативными действиями не отмечался.

Сейчас "вишни" с 43 очками после 26 поединков занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, лишь на один балл отставая от зоны Лиги чемпионов.

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