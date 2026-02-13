Стало известно, сколько может длиться рассмотрение дела о дисквалификации Гераскевича с ОИ-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Реклама

Генеральный директор Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэттью Риб рассказал, сколько может длиться рассмотрение дела о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича на зимних Олимпийских играх-2026.

Соответствующий комментарий он дал для СМИ после начала слушания дела Гераскевича против МОК и IBSF, сообщает журналистка Суспільне Спорт из Милана.

"Рассмотрение дела может продолжаться несколько часов, мы пока не знаем, сколько именно. Надеемся, что будет финальное решение, которое мы объявим сегодня, но спрогнозировать это не могу. Мы знаем расписание соревнований и понимаем, что решение должно быть до начала старта, но не знаем, как долго будет продолжаться рассмотрение. Причина слушания – определить, было ли решение IBSF легальным или нет. Это вопрос, на который CAS должен ответить", – сказал Риб.

Реклама

Дело рассматривает одна судья из Германии. Представитель МОК и Владислав Гераскевич – в Милане, юрист Гераскевича и представители IBSF – отдаленно присоединились к рассмотрению дела.

Отметим, что третий заезд на Олимпиаде-2026 в скелетоне начнется сегодня, 13 февраля, в 20:30 по киевскому времени, финальный заезд – в 22:05.

Медали в скелетоне разыгрываются по итогам 4 заездов, результаты которых суммируются. Первые два заезда, которые состоялись 12 февраля, Гераскевич пропустил из-за дисквалификации. Несмотря на упущенные шансы побороться за медали, Владислав надеется выиграть апелляцию в CAS, чтобы принять участие в последних заездах, снова выйдя в "шлеме памяти".

Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Гераскевича из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Реклама

Ранее сообщалось, что МОК официально прокомментировал дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026.

Также прокомментировал свою дисквалификацию с Олимпиады-2026 сам Владислав, совершенно не согласившись с наказанием.

На дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026 уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который наградил скелетониста орденом Свободы.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Реклама

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После шестого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.