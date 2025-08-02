Стало известно, сколько ПСЖ заплатит "Борнмуту" за трансфер Забарного

Илья Забарный / © Associated Press

Реклама

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный переходит во французский ПСЖ.

Как утверждает авторитетный инсайдер Николо Скира, стороны окончательно договорились о трансфере 22-летнего украинца.

За украинского защитника "вишни" получат 68 миллионов евро. Забарный подпишет контракт до 2030 года. В скором времени о трансфере объявят официально.

Реклама

Забарный присоединился к "Борнмуту" в январе 2023 года, перейдя из киевского "Динамо" за 22,7 млн евро.

Прошлым летом Илья продлил контракт с "вишнями" до конца июня 2029 года.

В сезоне-2024/25 Забарный сыграл 39 матчей на клубном уровне и отдал один ассист. "Вишни" финишировали на 9-м месте в АПЛ.

Отметим, что ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом году в финале парижский гранд раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный клубный евротурнир.

Реклама